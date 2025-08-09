Ричмонд
Обломки дрона упали на частный дом: Шапша рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Калужскую область

Шапша: При уничтожении 13 дронов ВСУ на дом в Калужской области упали обломки.

Источник: Комсомольская правда

В Калужской области зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата на территорию частного домовладения. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале, инцидент произошёл в Ферзиковском районе.

При падении фрагментов БПЛА повреждён фасад жилого дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные группы.

Ранее Минобороны России сообщало о перехвате 97 украинских беспилотников за ночь с 8 на 9 августа, из которых 13 были сбиты именно в небе над Калужской областью. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 28 единиц.

Прежде KP.RU информировал, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об очередной атаке беспилотников ВСУ на регион. Он отметил, что средства ПВО отражают уже пятнадцатый обстрел.

