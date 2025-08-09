При хлопке газовоздушной смеси в Стерлитамаке пострадали 16 человек

В Стерлитамаке в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали 16 человек, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Инцидент произошел в кирпичном здании на улице Техническая. После хлопка последующего горения не произошло.
По предварительным данным, 16 человек пострадали, 15 человек были эвакуированы.
В ликвидации последствий происшествия задействовано 42 человека личного состава башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 15 единиц техники.
Ранее на Ямале при взрыве газового баллона пострадали два человека.
В Тульской области в результате детонации взрывного устройства погибли четыре человека.