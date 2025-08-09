Ричмонд
При хлопке газовоздушной смеси в Стерлитамаке пострадали 16 человек

Хлопок газовоздушной смеси произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке.

В Стерлитамаке в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали 16 человек, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в кирпичном здании на улице Техническая. После хлопка последующего горения не произошло.

По предварительным данным, 16 человек пострадали, 15 человек были эвакуированы.

В ликвидации последствий происшествия задействовано 42 человека личного состава башкирской территориальной подсистемы РСЧС и 15 единиц техники.

Ранее на Ямале при взрыве газового баллона пострадали два человека.

В Тульской области в результате детонации взрывного устройства погибли четыре человека.