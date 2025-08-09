Ричмонд
Под Балтийском пожарные предотвратили мощный взрыв

Из горящего дома оперативно эвакуировали людей и вынесли газовые баллоны.

Источник: Комсомольская правда

Два пожара в ночь с пятницы на субботу зафиксировало областное Управление МЧС России.

Сначала в 22.43 еще 8 августа в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Дачной в поселке Мечниково Балтийского округа. Оказалось, там загорелся пока не введенный в эксплуатацию 2-этажный особняк с мансардой и пристроенной также 2-этажной баней. Прибывшие пожарные эвакуировали пятерых человек и вытащили из дома два баллона с пропаном, предотвратив мощный взрыв. Для тушения пожара пришлось привлечь 30 огнеборцев на шести единицах техники.

А уже во втором часу ночи 9 августа пришло известие о возгорании на улице Ушинского в Калининграде. На открытой площадке воспламенился мопед. Как и в первом случае, здесь также обошлось без пострадавших, а транспортное средство потушил прибывший расчет ПСЧ-5.