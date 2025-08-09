Под Балтийском пожарные предотвратили мощный взрыв

Сначала в 22.43 еще 8 августа в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Дачной в поселке Мечниково Балтийского округа. Оказалось, там загорелся пока не введенный в эксплуатацию 2-этажный особняк с мансардой и пристроенной также 2-этажной баней. Прибывшие пожарные эвакуировали пятерых человек и вытащили из дома два баллона с пропаном, предотвратив мощный взрыв. Для тушения пожара пришлось привлечь 30 огнеборцев на шести единицах техники.