В Ростовской области задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

Правоохранители быстро нашли предполагаемого нарушителя. Напомним, по правилам дорожного движения, в случае ДТП водитель обязан остановиться, включить аварийку, помочь пострадавшим и вызвать скорую. Оставление места ДТП наказывается по статье 12.27 КоАП РФ. Если же авария привела к гибели человека, водителю грозит уголовная ответственность по статьям 264 и 125 УК РФ.