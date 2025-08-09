Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП

На трассе в Ростовской области водитель сбил насмерть пожилого пешехода и уехал.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за три часа нашли водителя, скрывшегося после смертельного ДТП. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Трагедия произошла вечером 8 августа на трассе Большой Лог — Старочеркасская. Предварительно, 45-летний водитель за рулем незарегистрированного «Хендай Палисад» сбил 72-летнего пешехода. После наезда мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Правоохранители быстро нашли предполагаемого нарушителя. Напомним, по правилам дорожного движения, в случае ДТП водитель обязан остановиться, включить аварийку, помочь пострадавшим и вызвать скорую. Оставление места ДТП наказывается по статье 12.27 КоАП РФ. Если же авария привела к гибели человека, водителю грозит уголовная ответственность по статьям 264 и 125 УК РФ.

Подпишись на нас в Telegram.