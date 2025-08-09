Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гигантское белое облако образовалось после взрыва на заводе в Башкирии. Видео

В Башкирии прогремел взрыв.

Источник: URA.RU

В Стерлитамаке над территорией завода «Каустик» АО «Башкирская содовая компания», где прогремел взрыв, в небо поднялось белое облако. Об этом сообщил telegram-канал «Стерлитамак».

«В Стерлитамаке на улице Техническая, на территории производственной площадки “Каустик” АО “Башкирская содовая компания”, произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании. Горения не последовало», — сообщил telegram-канал. Пострадали 16 человек.

По данным источника, несколько рабочих оказались под завалами. Уточняется, что девять человек были извлечены из-под обломков и доставлены в больницы города. Всего из опасной зоны эвакуировали 23 сотрудника.

Специалисты также держат на контроле качество воздуха в районе происшествия. Окончательные причины инцидента и точные последствия для персонала предприятия уточняются.