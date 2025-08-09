«Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», — сообщает министр.
После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек
УФА, 9 авг — РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.