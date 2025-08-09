Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек

УФА, 9 авг — РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», — сообщает министр.