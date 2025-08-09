Челябинец убил собутыльника во время пьяной ссоры

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции «Курчатовский» от соседки погибшего, заметившей открытую дверь в квартиру. Оперативники быстро установили личность предполагаемого преступника.