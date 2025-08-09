Челябинец убил собутыльника во время пьяной ссоры

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции «Курчатовский» от соседки погибшего, заметившей открытую дверь в квартиру. Оперативники быстро установили личность предполагаемого преступника.
— Злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель, 1966 года рождения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.
По словам полиции, трагедия произошла во время ссоры на фоне распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.