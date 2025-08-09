В Кировском районе Самары в 9 утра 8 августа фура сбила 65-летнего пешехода

Также в Кировском районе, но уже поздно вечером, произошло другое ДТП. Недалеко от дома № 199 по Московскому шоссе внедорожник «Ниссан Икс-Трэйл», за рулем которого находился 41-летний водитель с 22-летним стажем, сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте. Врачи назначили пострадавшему стационарное лечение.