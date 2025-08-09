В Кировском районе Самары в 9 утра 8 августа фура сбила 65-летнего пешехода

За минувшие сутки в Самарской области, по данным ГАИ, произошло 10 дорожных аварий, в которых пострадали 12 человек.
Так, 8 августа в Самаре фура наехала на пешехода. ДТП произошло в Кировском районе утром — в 9:00. Большегруз «Вольво» двигался по улице Земеца в направлении Заводского шоссе. В этот момент 65-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на «зеленый» свет. Пострадавшего пешехода госпитализировали.
Также в Кировском районе, но уже поздно вечером, произошло другое ДТП. Недалеко от дома № 199 по Московскому шоссе внедорожник «Ниссан Икс-Трэйл», за рулем которого находился 41-летний водитель с 22-летним стажем, сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте. Врачи назначили пострадавшему стационарное лечение.
В общей сложности инспекторы ГАИ за минувшие сутки зарегистрировали на территории Самарской области 390 нарушений правил дорожного движения.
