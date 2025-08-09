Число пострадавших при взрыве газа на заводе в Стерлитамаке увеличилось до 25

Число пострадавших при взрыве газа на заводе в башкирском городе Стерлитамаке увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
— На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог, — передал чиновник.
Напомним, ЧП произошло на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» по улице Технической. Там случился хлопок газовоздушной смеси. Погибших нет.
