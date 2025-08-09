Уфимка потеряла зрение после отравления чачей с рынка в Сочи

По материалам дела, женщина вместе с напарницей, зная, что продаваемый ими на рынке «Казачий» алкоголь изготовлен неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом «домашнего вина» и «чачи» неопределенному количеству покупателей. В результате употребления этого продукта пять человек с т отравлением были госпитализированы, один из них скончался в больнице, а четверо находятся в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении.