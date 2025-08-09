Ричмонд
Уфимка потеряла зрение после отравления чачей с рынка в Сочи

Жительница Уфы отравилась метанолом, сообщает РБК.

По предварительным данным, она выпила чачу с сочинского рынка. Как сообщили изданию в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое. Пациентка лечится в Уфе.

По данным Telegram-канала Mash Batash, женщине 36 лет, из-за отравления она потеряла зрение. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Кубани, Адлерский районный суд Сочи 7 августа заключил под стражу сроком на два месяца (до 4 октября включительно) 30-летнюю жительницу Сочи, обвиняемую в продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности. (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По материалам дела, женщина вместе с напарницей, зная, что продаваемый ими на рынке «Казачий» алкоголь изготовлен неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом «домашнего вина» и «чачи» неопределенному количеству покупателей. В результате употребления этого продукта пять человек с т отравлением были госпитализированы, один из них скончался в больнице, а четверо находятся в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении.