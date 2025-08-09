Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет Башкирии организовал проверку по факту хлопка на предприятии

Следком Башкирии проверяет обстоятельства хлопка на предприятии.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел инцидент на одном из промышленных предприятий — утром 9 августа в здании раздался хлопок газовоздушной смеси. К счастью, возгорания не последовало, но 16 человек получили травмы.

По информации Следкома Башкирии, на место сразу же выехали следователи и сотрудники экстренных служб. Сейчас они осматривают территорию, опрашивают свидетелей и собирают данные, чтобы определить точные причины происшествия.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку. Также проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.