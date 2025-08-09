Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле Tesla насмерть сбила подростка на велосипеде

Подросток на велосипеде погиб в жестком ДТП с Tesla в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле подросток на велосипеде погиб в аварии с Tesla. Подробности сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на трассе «Гомель — Хутор». В субботу, 8 августа, примерно в 21.00 вечера на первом километре автодороги 33-летний водитель «Тесла» наехал на подростка. Установлено, что 16-летний велосипедист пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм несовершеннолетний умер в больнице.

А еще житель Минска погиб во время заточки ножа.

И мы писали, что белорусам сказали об изменениях в трудовом законодательстве: «Поощрительный отпуск, доплаты за контракт, оплачиваемые дополнительные выходные».