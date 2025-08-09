В Гомеле Tesla насмерть сбила подростка на велосипеде

Авария произошла на трассе «Гомель — Хутор». В субботу, 8 августа, примерно в 21.00 вечера на первом километре автодороги 33-летний водитель «Тесла» наехал на подростка. Установлено, что 16-летний велосипедист пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.