Прокуратура Башкирии взяла под особый контроль произошедшее на предприятии в Стерлитамаке

Утром на одном из промышленных предприятий Стерлитамака произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, инцидент привел к травмам среди работников. Известно о 25 пострадавших.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Координацию действий взял на себя заместитель прокурора Башкортостана Руслан Абзалетдинов. Прокуратура республики взяла расследование под особый контроль. Причины взрыва выясняются.
