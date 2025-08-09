Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Башкирии взяла под особый контроль произошедшее на предприятии в Стерлитамаке

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование хлопка на предприятии.

Источник: Комсомольская правда

Утром на одном из промышленных предприятий Стерлитамака произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, инцидент привел к травмам среди работников. Известно о 25 пострадавших.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Координацию действий взял на себя заместитель прокурора Башкортостана Руслан Абзалетдинов. Прокуратура республики взяла расследование под особый контроль. Причины взрыва выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.