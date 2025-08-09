Ричмонд
Бастрыкину доложат об убийстве женщины в Дзержинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после убийства женщины в городе Дзержинске.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Напомним, тело 48-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 августа в лесополосе у реки Воложка. По информации следствия, смерть наступила в результате асфиксии. Известно, что погибшая работала социальным работником, а также вела занятия по восточным танцам в местном фитнес-клубе. В день трагедии женщина направлялась к реке через лес, где и произошло преступление. Расследованием занимаются наиболее опытные сотрудники регионального СК. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся активные следственные действия.

В настоящее время подозреваемый не установлен, его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что СК инициировал проверку из-за смерти звезды «Дома-2» Полины Малининой, чье тело было найдено в ее нижегородской квартире.