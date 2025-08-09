Бастрыкину доложат об убийстве женщины в Дзержинске

Напомним, тело 48-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 августа в лесополосе у реки Воложка. По информации следствия, смерть наступила в результате асфиксии. Известно, что погибшая работала социальным работником, а также вела занятия по восточным танцам в местном фитнес-клубе. В день трагедии женщина направлялась к реке через лес, где и произошло преступление. Расследованием занимаются наиболее опытные сотрудники регионального СК. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся активные следственные действия.