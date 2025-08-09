В Красноярске задержаны пятеро мигрантов-таксистов за нарушение законодательства

Иностранцы нарушили миграционное законодательство.
Сотрудники ДПС Красноярского края провели двухдневный рейд вблизи аэропорта Красноярск, в ходе которого были выявлены граждане, находящиеся в стране нелегально или занимающиеся незаконной трудовой деятельностью.
В результате операции правоохранители задержали пятерых таксистов-мигрантов, нарушивших миграционные правила. Кроме того, инспекторы Госавтоинспекции остановили 25 водителей за различные нарушения правил дорожного движения, такие как неправильная остановка и стоянка, а также несоответствие требованиям к светопропускаемости стекол.
В ГАИ сообщили, что профилактические мероприятия в районе аэропорта будут продолжены.