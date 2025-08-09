Появилось видео с места взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке

Напомним, ЧП произошло на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» по улице Технической. Как пояснили в самой БСК, хлопок случился при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида. Там разгерметизировался трубопровод пирогаза по сварному шву.