Появилось видео с места взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке

В сети появилось видео с места взрыва на заводе в башкирском городе Стерлитамаке. На кадрах, снятых очевидцев, видно огромное белое облако пара — предварительно, это может быть хлор.
Напомним, ЧП произошло на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» по улице Технической. Как пояснили в самой БСК, хлопок случился при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида. Там разгерметизировался трубопровод пирогаза по сварному шву.
Погибших нет. Всех 25 пострадавших развезли по больницам 19 бригад скорой помощи. Из Уфы на санавиации к ним оперативно вылетали врачи: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.