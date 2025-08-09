Ричмонд
Появилось видео с места взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке

Очевидцы засняли кадры с места взрыва на предприятии БСК.

Источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео с места взрыва на заводе в башкирском городе Стерлитамаке. На кадрах, снятых очевидцев, видно огромное белое облако пара — предварительно, это может быть хлор.

Напомним, ЧП произошло на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» по улице Технической. Как пояснили в самой БСК, хлопок случился при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида. Там разгерметизировался трубопровод пирогаза по сварному шву.

Погибших нет. Всех 25 пострадавших развезли по больницам 19 бригад скорой помощи. Из Уфы на санавиации к ним оперативно вылетали врачи: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.