В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как шестилетний мальчик врезался в стену на питбайке и получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг вечером в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медучреждения, куда в сопровождении родителей доставили шестилетнего мальчика с различными травмами в тяжелом состоянии.
«Со слов отца ребёнка, его сын у дома 31 по улице Таврическая катался на питбайке, перепутал педали и въехал в стену. По факту инцидента проводится проверка», — говорится в сообщении.