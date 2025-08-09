Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке, перепутав педали

В Петербурге шестилетний ребенок врезался в стену на питбайке и получил травмы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как шестилетний мальчик врезался в стену на питбайке и получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в четверг вечером в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медучреждения, куда в сопровождении родителей доставили шестилетнего мальчика с различными травмами в тяжелом состоянии.

«Со слов отца ребёнка, его сын у дома 31 по улице Таврическая катался на питбайке, перепутал педали и въехал в стену. По факту инцидента проводится проверка», — говорится в сообщении.