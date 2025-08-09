Ричмонд
Найдено тело одного из пилотов пропавшего в Казахстане военного вертолета

Тело и обломки пропавшего военного вертолета обнаружили во время поисков на Сорбулаке, сообщает Минобороны.

Источник: Курсив

С первых часов после происшествия на Сорбулаке под руководством Министерства обороны Казахстана велась круглосуточная поисково-спасательная операция с привлечением сил и средств Минобороны, МЧС, МВД и других ведомств.

При поддержке АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» были проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.

«В указанный квадрат незамедлительно направили поисковые группы и специализированную технику. В ходе подводных работ военнослужащие обнаружили на глубине около 14 метров фрагменты воздушного судна и тело. Сейчас проводится процедура опознания», — говорится в сообщении.

Поиски осложняли низкая видимость и илистое дно, однако все задействованные силы действовали слаженно и целенаправленно, чтобы завершить операцию как можно скорее.