В «Башкирской содовой компании» назвали причину взрыва на предприятии

Взрыв на производственной площадке «Башкирской содовой компании» произошел из-за разгерметизации технологического трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», — пояснили в БСК.

В компании отметили, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

В БСК подчеркнули, что на месте происшествия сейчас находится топ-менеджмент предприятия, а также создан оперативный штаб для координации действий.

В компании добавили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

Взрыв газовоздушной смеси произошел на производственной площадке «Каустик» сегодня утром. По предварительным данным, пострадали 15 человек.