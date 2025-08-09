В «Башкирской содовой компании» назвали причину взрыва на предприятии

«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», — пояснили в БСК.
В компании отметили, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.
В БСК подчеркнули, что на месте происшествия сейчас находится топ-менеджмент предприятия, а также создан оперативный штаб для координации действий.
В компании добавили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.
Взрыв газовоздушной смеси произошел на производственной площадке «Каустик» сегодня утром. По предварительным данным, пострадали 15 человек.