За сутки жители Башкирии перевели мошенникам около 7 млн рублей

За прошедшие сутки мошенники выманили у жителей Башкирии около 7 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В Уфе лжесотрудники госорганов похитили у местного жителя около тысяч рублей под предлогом предоставления документов в налоговую и предотвращения переводов в иностранное государство. Он перевел деньги на неизвестные счета через банкомат.

Аферисты обманули двух уфимских пенсионеров, убедив их передать курьеру 300 тысяч рублей, большая часть из которых были взяты в кредит, и золотые изделия на сумму более 300 тысяч рублей. Мошенники представились работниками пенсионного фонда и ФСБ. Деньги похитили под предлогом защиты личных сбережений.

В Салавате злоумышленники обманули абитуриентку вуза. Назвавшись ассистентами приемной комиссии, Росфинмониторинга и ФСБ, они вынудили девушку назвать коды доступа к порталу «Госуслуг» и похитили у нее почти 300 тысяч рублей под предлогом поступления в университет. Она перевела деньги на неизвестные счета через банкомат.