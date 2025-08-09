За сутки жители Башкирии перевели мошенникам около 7 млн рублей

В Салавате злоумышленники обманули абитуриентку вуза. Назвавшись ассистентами приемной комиссии, Росфинмониторинга и ФСБ, они вынудили девушку назвать коды доступа к порталу «Госуслуг» и похитили у нее почти 300 тысяч рублей под предлогом поступления в университет. Она перевела деньги на неизвестные счета через банкомат.