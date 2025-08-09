Ричмонд
Уголовное дело завели в Челябинске после гибели мастера на заводе

Уголовное дело завели в Челябинске после гибели мастера на заводе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

По данным следствия, все произошло 8 августа. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели рабочего на предприятии.

Предварительно известно, что на площадке одного из производственных цехов АО «ЧЗМК» (Челябинский завод металлоконструкций) произошло падение металлической балки на 44-летнего мастера.

Установлено, что были допущены нарушения правил безопасности при ведении работ по эксплуатации крана.

«В следственном отделе по Ленинскому району города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорят в региональном следственном управлении.

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.