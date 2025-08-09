Ричмонд
В Актау задержан 54-летний наркопреступник

Начато досудебное расследование.

Источник: Lada.kz

Бойцы спецподразделения в Актау задержали с поличным мужчину с запрещёнными веществами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл 31 июля. По данным департамента полиции региона, в 6 микрорайоне сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с бойцами спецподразделения «Беркут» задержали 54-летнего местного жителя.

«При обыске у него изъяли наркотические вещества. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения», — пишет портал.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК («Незаконный оборот наркотиков»). Также составлен административный протокол по статье 440−1 КоАП РК («Немедицинское употребление наркотиков»).

Иная информация пока не разглашается.