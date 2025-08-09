Полиция задержала напавших на отделение почты в Москве

8 августа двое неизвестных ограбили отделение почты на сумму 4,8 млн руб. и скрылись. Грабители были вооружены предметом, похожим на пистолет, на их лицах были медицинские маски. Сотрудники отделения не пострадали.
МВД возбудило уголовное дело.
Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.Читать дальше