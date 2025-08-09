Взрыв прогремел в районе многоэтажки на левом берегу в Ростове

Поздно вечером 8 августа на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Люди рассказали о грохоте, который около 23 часов раздался в одном из подъездов дома на территории ЖК. Ростовчане сообщали о пожаре в двух квартирах.
Позже официально стало известно, что произошла атака БПЛА. Сегодня, 9 августа, ущерб после воздушной атаки уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь.
