Взрыв прогремел в районе многоэтажки на левом берегу в Ростове

Интернет-пользователи активно обсуждают случившееся в Ростове в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Поздно вечером 8 августа на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Люди рассказали о грохоте, который около 23 часов раздался в одном из подъездов дома на территории ЖК. Ростовчане сообщали о пожаре в двух квартирах.

Позже официально стало известно, что произошла атака БПЛА. Сегодня, 9 августа, ущерб после воздушной атаки уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь.

