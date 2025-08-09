Ричмонд
В СК возбудили уголовное дело по факту взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке

В Башкирии следователи завели уголовное дело по факту взрыва на заводе.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке следователи провели проверку по факту хлопка газовоздушной смеси на заводе, после чего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Известно, что во время подготовки к капитальному ремонту одного из производственных комплексов произошла разгерметизация трубопровода по сварному шву, из-за чего и произошел взрыв. Погибших нет, пострадали 36 человек. 22 из них понадобилась срочная госпитализация — они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В руководстве предприятия отметили, что работа комплекса тут же была приостановлена, все последствия инцидента локализованы. В настоящее время на месте ЧП работают все экстренные службы, дежурят медицинские бригады. Минэкологии отслеживают состояние воздуха. Также развернут оперштаб с участием руководителей завода.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.