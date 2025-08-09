В Ростове-на-Дону после взрыва в многоэтажке из-за дрона ввели режим ЧС

Глава региона рассказал, что дрон сдетонировал на уровне 18-го этажа, что вызвало пожар в нежилой квартире. По предварительной оценке специалистов, в 20-этажном доме повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15-го этажа по 20-й.