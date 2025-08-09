Ричмонд
В Ростове-на-Дону после взрыва в многоэтажке из-за дрона ввели режим ЧС

После взрыва и пожара в многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону из-за атаки дрона решили ввести режим ЧС, объявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после посещения места происшествия.

Источник: РБК

Глава региона рассказал, что дрон сдетонировал на уровне 18-го этажа, что вызвало пожар в нежилой квартире. По предварительной оценке специалистов, в 20-этажном доме повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15-го этажа по 20-й.

«По месту приняли решение ввести режим ЧС. Застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавшем доме, до 22 августа — завершить фасадные работы», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Жильцы пострадавших квартир получат единовременные выплаты после фиксации ущерба.

О взрыве в многоэтажке Слюсарь сообщил поздним вечером 8 августа. По его данным, погибших и раненых не было.

Минобороны отчиталось, что в ночь на 9 августа над Ростовской областью сбили два беспилотника.