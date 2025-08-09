Ричмонд
Стали известны последствия атаки БПЛА на Левом берегу в Ростове

Власти озвучили предварительные данные по ущербу от дрона в Кировском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стали известны последствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в Кировском районе города. Информация поступила сегодня, 9 августа.

По данным областных властей, летательный аппарат сдетонировал на уровне 18 этажа здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Предварительно, оказались повреждены две квартиры, а также пострадало остекление в окнах с 15-го по 20 этаж.

На месте происшествия ввели режим ЧС.

Предполагается, что до 15 августа включительно застройщик должен восстановить остекление и места общего пользования, до 22 августа — завершить фасадные работы.

