Стали известны последствия атаки БПЛА на Левом берегу в Ростове

В Ростове-на-Дону стали известны последствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в Кировском районе города. Информация поступила сегодня, 9 августа.
По данным областных властей, летательный аппарат сдетонировал на уровне 18 этажа здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Предварительно, оказались повреждены две квартиры, а также пострадало остекление в окнах с 15-го по 20 этаж.
На месте происшествия ввели режим ЧС.
Предполагается, что до 15 августа включительно застройщик должен восстановить остекление и места общего пользования, до 22 августа — завершить фасадные работы.
