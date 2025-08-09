Хабиров навестил в больнице пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Напомним, на данный момент известно, что в ЧП пострадали 36 человек, 22 из них — в больнице. Взрыв на предприятии произошел при разгерметизации технологического трубопровода по сварному шву при подготовке к капитальному ремонту. После инциденте СК завел уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.