Хабиров навестил в больнице пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Глава Башкирии приехал в Стерлитамак после взрыва на местном заводе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Стерлитамак, где в местной больнице навестил пострадавших при взрыве на заводе Башкирской содовой компании. Видео с его визитом в одну из палат появилось в соцсетях.

— Химический ожог — почти вся спина. Ингаляционная травма. Обрабатывали поверхности тела, орошали слизистые. Пока с положительной динамикой, — рассказала руководителю региона о состоянии одного из пострадавших врач.

Напомним, на данный момент известно, что в ЧП пострадали 36 человек, 22 из них — в больнице. Взрыв на предприятии произошел при разгерметизации технологического трубопровода по сварному шву при подготовке к капитальному ремонту. После инциденте СК завел уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

