Под Воронежем дочь убила отца ударом пятки в голову

Жительница Воронежской области также покалечила своего брата.

Под Воронежем будут судить жительницу села Березово Рамонского района за причинение тяжкого вреда здоровью брата и убийство отца по неосторожности.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Как сообщили в Рамонском райсуде, сестра выпивала с братом. Они поругались, в итоге женщина избила родственника, острым предметом ударила его в шею, а потом еще сломала брату левый коленный сустав.

Дерущихся пытался разнять отец, так он получил несколько раз пяткой в голову от дочери, попал в реанимацию, где умер через полторы недели, не приходя в сознание.