Выехал на встречку и врезался: в Черняховском районе грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с травмами увезли в больницу. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту «Гусев — Калининград» было 20 пассажиров, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.