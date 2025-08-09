Ричмонд
Выехал на встречку и врезался: в Черняховском районе грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Водителя с травмами увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

На дороге Калининград — Черняховск — Нестеров грузовик столкнулся с автобусом. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Инцидент произошёл в субботу, 9 августа в 05:55. Водитель грузовика выехал на встречку, где врезался в маршрутный автобус. После этого грузовик улетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с травмами увезли в больницу. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту «Гусев — Калининград» было 20 пассажиров, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.