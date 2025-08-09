Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная мать из Челябинска разбилась в ДТП с четырьмя погибшими

Остальные участники смертельной аварии в Башкирии госпитализированы.

Источник: ГАИ

Сегодня, 9 августа, утром на 5 км автодороги Магнитогорск — Аэропорт произошла авария, унесшая четыре человеческие жизни. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана, в восьмом часу утра столкнулись Мазда под управлением 55-летней женщины и встречная Лада Приора, за рулём которой находился 35-летний житель Челябинской области.

«От удара Мазда совершила опрокидывание в кювет. ️В результате ДТП водитель Мазды и два пассажира, женщины, скончались до приезда скорой медицинской помощи. С Лады погибла 30-летняя супруга водителя. Водитель “Лады” и его трое детей, две девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу», — сообщают госавтоинспектора подробности страшного ЧП.

На месте происшествия работают сотрудники силовых подразделений Республики Башкортостан.