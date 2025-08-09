Многодетная мать из Челябинска разбилась в ДТП с четырьмя погибшими

«От удара Мазда совершила опрокидывание в кювет. ️В результате ДТП водитель Мазды и два пассажира, женщины, скончались до приезда скорой медицинской помощи. С Лады погибла 30-летняя супруга водителя. Водитель “Лады” и его трое детей, две девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу», — сообщают госавтоинспектора подробности страшного ЧП.