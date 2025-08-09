Поезд из Самары протаранил машину под Пензой

Утром 9 августа недалеко от Пензы произошло крушение поезда, следовавшего по маршруту Самара — Санкт-Петербург. Информацию об этом предоставила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Недалеко от станции Кривозерье, расположенной в Пензенской области, водитель легковушки внезапно выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом № 48, курсирующим между Самарой и Санкт-Петербургом. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось.
К счастью, трагедии удалось избежать — ни пассажиры поезда, ни его команда, ни даже сам водитель автомобиля не получили ранений. «Самарский» поезд продолжил свой путь с небольшим опозданием, составившим всего восемь минут, и это не повлияло на расписание других поездов.
Куйбышевская железная дорога обратилась к водителям с призывом проявлять предельную осторожность при пересечении железнодорожных переездов и строго соблюдать правила дорожного движения.