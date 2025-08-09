Поезд из Самары протаранил машину под Пензой

К счастью, трагедии удалось избежать — ни пассажиры поезда, ни его команда, ни даже сам водитель автомобиля не получили ранений. «Самарский» поезд продолжил свой путь с небольшим опозданием, составившим всего восемь минут, и это не повлияло на расписание других поездов.