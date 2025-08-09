В Башкирии после хлопка газа в реанимации находятся девять человек

«Так сложилось, что именно эту установку на предприятии готовили к ремонту и поэтому там было достаточно много людей. На данный момент в больницу обратились более 30 человек, в реанимации находятся девять человек, к сожалению, среди них есть очень тяжелые пациенты. Сейчас из Уфы приедут специалисты нашего ожогового центра. Все готово, надо просто понять, здесь мы будем их лечить или нужно перевозить в Уфу. Выходил на связь министр здравоохранения Михаил Мурашко, по линии санавиации готовы и в Москву направить. Пока все необходимые меры принимаются», — прокомментировал журналисту «Башинформа» Радий Хабиров.