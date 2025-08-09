В Башкирии после хлопка газа в реанимации находятся девять человек

Руководитель региона посетил реанимационные палаты, пообщался с пострадавшими. Врачи доложили о состоянии каждого из пациентов. Радий Хабиров по итогам визита дал все необходимые поручения.
«Так сложилось, что именно эту установку на предприятии готовили к ремонту и поэтому там было достаточно много людей. На данный момент в больницу обратились более 30 человек, в реанимации находятся девять человек, к сожалению, среди них есть очень тяжелые пациенты. Сейчас из Уфы приедут специалисты нашего ожогового центра. Все готово, надо просто понять, здесь мы будем их лечить или нужно перевозить в Уфу. Выходил на связь министр здравоохранения Михаил Мурашко, по линии санавиации готовы и в Москву направить. Пока все необходимые меры принимаются», — прокомментировал журналисту «Башинформа» Радий Хабиров.
Напомним, ЧП произошло сегодня, 9 августа. Последующего возгорания не было. По предварительным данным МЧС Башкирии, эвакуировано 15 работников. Погибших нет. На месте находятся все экстренные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды. По линии санавиации в Стерлитамак выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог. Предварительно, причиной технологического ЧП стала разгерметизация трубопровода.