В Волгограде частный сектор остался без света из-за сгоревшей свалки

Энергетики с ночи ведут восстановительные работы на улице Былинной в Краснооктябрьском районе города после ночного пожара. Поздно вечером в пятницу, 8 августа, здесь загорелась стихийная свалка. Пожар перекинулся на деревянный забор, оттуда — на трансформаторную станцию. Из-за ее повреждения частный сектор остался без света.
Как прокомментировали в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 22.32. Сухая трава горела на площади 500 квадратных метров. В 23.40 пожарным удалось потушить и свалку, и забор, и подстанцию, но жители остались без света. Энергетики теперь будут восстанавливать кабельную линию. Жители говорят, что о свалке чиновники знали, но не предприняли мер, чтобы вовремя вывезти мусор.