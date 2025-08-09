В Волгограде частный сектор остался без света из-за сгоревшей свалки

Как прокомментировали в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 22.32. Сухая трава горела на площади 500 квадратных метров. В 23.40 пожарным удалось потушить и свалку, и забор, и подстанцию, но жители остались без света. Энергетики теперь будут восстанавливать кабельную линию. Жители говорят, что о свалке чиновники знали, но не предприняли мер, чтобы вовремя вывезти мусор.