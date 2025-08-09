В Тольятти ищут водителя «Приоры», который скрылся после ДТП ночью 9 августа

Минувшей ночью в Тольятти произошла дорожная авария, в результате которой были госпитализирован несовершеннолетний. Водителя, скрывшегося с места ДТП, ищут правоохранители.
Дорожный инцидент случился в 3:10 ночи 9 августа на Ленинском проспекте в Автозаводском районе Тольятти. Около дома № 13 «Лада Приора» налетела на бордюр и перевернулась.
В момент ДТП, кроме водителя, в салоне авто находились двое пассажиров — 16-летний и 18-летний парни. В результате ДТП первый был госпитализирован, а второму врачи назначили амбулаторное лечение.
Сам водитель, нарушивший ПДД, с места аварии скрылся. Хотя должен был оказать первую помощью пострадавшему и вызвать медиков и правоохранителей. Сейчас водителя ищут полицейские.
«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 112, 8 (9198)071−949», — обратилась к горожанам пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
—-
Хотите следить за новостями губернии и областной столицы в оперативном режиме? Подписывайтесь на нас в Телеграме! Там мы стараемся публиковать только самые интересные новости. Также вы можете читать нас в Дзене.