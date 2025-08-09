Всю ночь проспали на полу. В аэропорту Сочи застряли дети из Петербурга

Об обстановке в аэропорту города Сочи «Фонтанке» рассказал читатель, пассажир отмененного рейса U6 182 компании «Уральские авиалинии». В зоне ожидания он застал детей, которые проспали всю ночь прямо на полу. Всего в составе сборной 18 человек, больше половины из них — несовершеннолетние.
Команда петербургских детей спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта возвращалась со сборов и должна была приземлиться в Пулково в два часа ночи 9 августа. Когда дети уже выселились из гостиницы и направлялись в аэропорт на трансфере, рейс отменили. Так как на тот момент не началась регистрация, пассажирам не предоставили ни питания, ни места в гостинице. По словам отца одного из детей, авиакомпания не пересадила сборную на другой рейс и ограничилась предложением вернуть деньги.
«Представитель “Уральских авиалиний” сказал, что питание и проживание положено только при задержке. А у вас отмена рейса — все сами», — поделилась с «Фонтанной» читательница. Ситуацию разрешил турагент, через которого школа бронировала билеты и гостиницу, — туроператор купил детям авиабилеты на другой рейс.
Пока рейсы по-прежнему задерживают, дети все еще находятся в аэропорту города Сочи, рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний».
Днем 8 августа из-за угрозы атак БПЛА в аэропорту Сочи были перенесены десятки рейсов. О снятии ограничений на прием и выпуск судов авиагавань сообщила в 21:26.