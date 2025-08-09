Всю ночь проспали на полу. В аэропорту Сочи застряли дети из Петербурга

Команда петербургских детей спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта возвращалась со сборов и должна была приземлиться в Пулково в два часа ночи 9 августа. Когда дети уже выселились из гостиницы и направлялись в аэропорт на трансфере, рейс отменили. Так как на тот момент не началась регистрация, пассажирам не предоставили ни питания, ни места в гостинице. По словам отца одного из детей, авиакомпания не пересадила сборную на другой рейс и ограничилась предложением вернуть деньги.