В центре Челябинска мужчина с рюкзаком грозился «взорвать» ночной клуб

Об инциденте сообщает ЧОП «Варяг».
Все произошло вечером 8 августа.
«В ночной клуб на улице Карла Маркса зашел мужчина с рюкзаком и заорал, что у него при себе взрывное устройство, что он всех взорвет. Персонал и отдыхающие не на шутку переполошились», — говорится в комментарии.
На вызов первым прибыл экипаж частного охранного предприятия.
«Гражданин при задержании не унимался и угрожал расправой бойцам группы быстрого реагирования. Угрозы в свой адрес выслушали и сотрудники полиции. Пострадавших нет», — добавили в ЧОП.
Правоохранители разбираются в инциденте.