Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска мужчина с рюкзаком грозился «взорвать» ночной клуб

В центре Челябинска мужчина с рюкзаком грозился «взорвать» ночной клуб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Об инциденте сообщает ЧОП «Варяг».

Все произошло вечером 8 августа.

«В ночной клуб на улице Карла Маркса зашел мужчина с рюкзаком и заорал, что у него при себе взрывное устройство, что он всех взорвет. Персонал и отдыхающие не на шутку переполошились», — говорится в комментарии.

На вызов первым прибыл экипаж частного охранного предприятия.

«Гражданин при задержании не унимался и угрожал расправой бойцам группы быстрого реагирования. Угрозы в свой адрес выслушали и сотрудники полиции. Пострадавших нет», — добавили в ЧОП.

Правоохранители разбираются в инциденте.