В Уфе 36-летний мужчина утонул, переплывая реку

В Уфе во время отдыха на необорудованном пляже утонул 36-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты, вечером 7 августа в службу спасения поступило сообщение, что в Калининском районе мужчина пытался переплыть реку и ушел под воду. Как оказалось, вместе с другом уфимец отдыхал в районе сбросного канала Теплого озера. Его вещи так и остались на берегу.
Спасатели вместе с сотрудниками полиции обследовали берег реки Уфа и озера, водолазы просмотрели дно. Тело погибшего мужчины удалось найти только спустя сутки, в микрорайоне Сипайлово, куда его отнесло течением.
Спасатели напоминают, что купаться в необорудованных для этого местах — опасно для жизни! И если вы на берегу видите таблички «Купание запрещено!» — не игнорируйте их.
