В Уфе 36-летний мужчина утонул, переплывая реку

В Уфе во время отдыха на необорудованном пляже утонул 36-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты, вечером 7 августа в службу спасения поступило сообщение, что в Калининском районе мужчина пытался переплыть реку и ушел под воду. Как оказалось, вместе с другом уфимец отдыхал в районе сбросного канала Теплого озера. Его вещи так и остались на берегу.