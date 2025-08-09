Экологический угрозы после хлопка газа в Стерлитамаке нет — минэкологии

ЧП произошло сегодня, 9 августа. Последующего возгорания не было. По предварительным данным МЧС Башкирии, эвакуировано 15 работников. Погибших нет. На месте находятся все экстренные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды. По линии санавиации в Стерлитамак выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог. Предварительно, причиной технологического ЧП стала разгерметизация трубопровода.