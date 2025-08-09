Ричмонд
Экологический угрозы после хлопка газа в Стерлитамаке нет — минэкологии

Источник: Минэкологии РБ

Специалисты минэкологии Башкирии провели мониторинг атмосферного воздуха в Стерлитамаке после технологического ЧП на производственной площадке «Каустик» АО «БСК».

На первой точке отбора — улице Ломоносова, 27 (ДК «Авангард») — пробы отбирали на наличие сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, бензола, толуола, этилбензола, ксилолы, фенола.

Как отметил заместитель начальника отдела организации контрольно-надзорной деятельности управления охраны окружающей среды минэкологии Юнер Вахитов, согласно полученным и проанализированным данным, превышений установленных нормативов (ПДК) по загрязняющим веществам не зафиксировано.

Ведомство продолжает держать на контроле экологическую обстановку.

Напомним, после хлопка газа в реанимации находятся девять пострадавших, всего госпитализированы более 30 человек. Глава Башкирии навестил их в городской больнице Стерлитамака.

ЧП произошло сегодня, 9 августа. Последующего возгорания не было. По предварительным данным МЧС Башкирии, эвакуировано 15 работников. Погибших нет. На месте находятся все экстренные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды. По линии санавиации в Стерлитамак выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог. Предварительно, причиной технологического ЧП стала разгерметизация трубопровода.