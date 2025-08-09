Ричмонд
Ялтинский горно-лесной заповедник тушат с помощью вертолета МЧС

В ликвидации участвуют 130 спасателей с 37 единицами техники.

Ялтинский горно-лесной заповедник тушат с помощью вертолета МЧС, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В ликвидации участвуют 130 спасателей с 37 единицами техники.

Известно, что загорелась сухая трава в микрорайоне Васильевка. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой. Организован подвоз воды.

Напомним, утром 28 июля огнеборцы ликвидировали ландшафтный пожар на шести гектарах вблизи села Партизанского в Симферопольском районе. Для тушения огня привлекли аэромобильную группировку Главного управления МЧС по Крыму, а также вертолет МИ-8 МЧС России.

Ранее мы сообщали, за сутки в Крыму сотрудников пожарно-спасательных подразделений регионального главка МЧС задействовали в тушении 19 пожаров.