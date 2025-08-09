Ялтинский горно-лесной заповедник тушат с помощью вертолета МЧС

Напомним, утром 28 июля огнеборцы ликвидировали ландшафтный пожар на шести гектарах вблизи села Партизанского в Симферопольском районе. Для тушения огня привлекли аэромобильную группировку Главного управления МЧС по Крыму, а также вертолет МИ-8 МЧС России.