Ялтинский горно-лесной заповедник тушат с помощью вертолета МЧС, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
В ликвидации участвуют 130 спасателей с 37 единицами техники.
Известно, что загорелась сухая трава в микрорайоне Васильевка. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой. Организован подвоз воды.
Напомним, утром 28 июля огнеборцы ликвидировали ландшафтный пожар на шести гектарах вблизи села Партизанского в Симферопольском районе. Для тушения огня привлекли аэромобильную группировку Главного управления МЧС по Крыму, а также вертолет МИ-8 МЧС России.
Ранее мы сообщали, за сутки в Крыму сотрудников пожарно-спасательных подразделений регионального главка МЧС задействовали в тушении 19 пожаров.