В Сириусе закрыли точку торговли чачей после массового отравления

Ранее Адлерский районный суд Сочи арестовал двух продавщиц — 30-летнюю и 71-летнюю жительниц города — на два месяца.
Прилавки в месте торговли нелегальным алкоголем полностью накрыли полотном. Остальные торговые точки и сам рынок продолжают работать в обычном режиме, обстановка на территории спокойная.
Продавцы соседних точек рассказали, что спиртное на рынке торговали только задержанные. Им якобы неизвестно, кто и каким образом изготавливал самодельную чачу.
«Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком. Очень жаль Этери, к ней приехала ее внучка помогать на рынке, обеих жаль», — рассказала одна из продавщиц.
Торговцы подчеркнули, что никто из них не решался заниматься нелегальной продажей спиртного, поскольку у каждого достаточно большой ассортимент товаров на прилавках.
Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.