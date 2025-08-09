Узбекистанец утонул в Болгарии, спасая гражданку Украины

Трагедия произошла 7 августа. Узбекистанец бросился вводу на помощь тонущей девушке, но не смог справиться с сильными волнами и выбраться на берег. Тело молодого человека застряло между крупными подводными скалами. Из-за сильного шторма его смогли поднять на берег только через двое суток.