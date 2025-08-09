Ричмонд
Узбекистанец утонул в Болгарии, спасая гражданку Украины

22-летний узбекистанец погиб недалеко от болгарского города Созополь при попытке спасти тонущую гражданку Украины, сообщило Генконсульство Узбекистана в Стамбуле.

Источник: Курсив

Трагедия произошла 7 августа. Узбекистанец бросился вводу на помощь тонущей девушке, но не смог справиться с сильными волнами и выбраться на берег. Тело молодого человека застряло между крупными подводными скалами. Из-за сильного шторма его смогли поднять на берег только через двое суток.

Генконсульство Узбекистана в Стамбуле и Почетное консульство в Болгарии занимаются возвращением тела соотечественника на родину.

Многие скалистые пляжи Болгарии считаются опасными для купания из-за сильных отбойных течений, водоворотов и подводных пещер. Во время непогоды в узких заливах поднимаются многометровые волны, а крутые каменистые склоны становятся скользкими и опасными.

Туристам рекомендуют купаться только в разрешенных местах и не подходить близко к скалистым обрывам.