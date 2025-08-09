В Самаре ищут подростков, которые напали на мужчину, сделавшего им замечание

Инцидент произошел в Ленинском районе Самары вечером 8 августа. Толпа подростков отдыхала возле подъезда одного из домов на улице Мологвардейская. Местный житель сделал им замечание, после чего начался конфликт.
В самарских телеграм-каналах сообщается, что подростки употребляли спиртное, матерились и вели себя вызывающе. В какой-то момент житель дома № 215, около подъезда которого отдыхали молодые люди, сделал им замечание.
Подростки начали материться в ответ. А несколько из них даже попытались напасть на мужчину, пока тот вызывал полицию. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на подъездной двери.
Видео конфликта появилось в телеграм-каналах, после чего в полиции заинтересовались случившимся. На данный момент известно, что мужчина обратился в правоохранительные органы.
«Граждане, которым известны личности участников конфликта или дополнительная информация о произошедшем, могут обратиться в полицию. Информация поможет установить все детали инцидента и принять соответствующие меры», — обратились к очевидцам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.