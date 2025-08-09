Заблудившийся пенсионер провел ночь в лесу Полоцкого района

Информация о том, что в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества «Надежда» в Полоцком районе потерялся пенсионер 1941 года рождения, поступила спасателям 8 августа в 17.36. Как стало известно, мужчина пошел в лес за грибами и заблудился. Связь с потерявшимся поддерживалась по мобильному телефону.
Пенсионера спасателям удалось найти 9 августа в 8.16. Несмотря на то, что пожилой мужчина провел ночь в лесу, чувствовал он себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.
В поисках участвовало 7 единиц техники МЧС и 15 человек личного состава.