Заблудившийся пенсионер провел ночь в лесу Полоцкого района

Информация о том, что в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества «Надежда» в Полоцком районе потерялся пенсионер 1941 года рождения, поступила спасателям 8 августа в 17.36. Как стало известно, мужчина пошел в лес за грибами и заблудился. Связь с потерявшимся поддерживалась по мобильному телефону.