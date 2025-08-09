Следователи начали проверку после массовой драки в центре Новосибирска

Инцидент произошел в ночь на 9 августа на перекрестке улиц Горького и Советской. Там группа подростков устроила массовую драку. Очевидцы вызвали на место полицию. Наряд патрульно-постовой службы прибыл оперативно, однако к этому моменту участники уже разошлись.