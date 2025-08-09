Следователи начали проверку после массовой драки в центре Новосибирска

Следователи начали проверку после сообщений о массовой потасовке в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Инцидент произошел в ночь на 9 августа на перекрестке улиц Горького и Советской. Там группа подростков устроила массовую драку. Очевидцы вызвали на место полицию. Наряд патрульно-постовой службы прибыл оперативно, однако к этому моменту участники уже разошлись.
— В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении Следственного комитета.