Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи начали проверку после массовой драки в центре Новосибирска

Потасовка произошла на перекрестке улиц Горького и Советской.

Источник: Комсомольская правда

Следователи начали проверку после сообщений о массовой потасовке в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа на перекрестке улиц Горького и Советской. Там группа подростков устроила массовую драку. Очевидцы вызвали на место полицию. Наряд патрульно-постовой службы прибыл оперативно, однако к этому моменту участники уже разошлись.

— В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении Следственного комитета.