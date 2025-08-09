Жителя Ростовской области взяли под стражу после смертельной поножовщины

54-летнему жителю Ростовской области предъявили обвинение в смертельной поножовщине. Сейчас мужчина находится под стражей, ведется следствие, сообщают в СУ СК России по региону.
По данным ведомства, преступление произошло в конце прошлой недели, 3 августа, в одном из поселков Октябрьского района. Предварительно, конфликт произошел между мужчинами, выпивавшими алкоголь. Один из участников застолья напал на другого с ножом и нанес несколько ударов. Пострадавший после этого умер.
Правоохранители быстро задержали подозреваемого после случившегося. Тогда же мужчину направили под стражу по решению суда. По части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») задержанному грозит от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без ограничения. Сейчас следователи выясняют детали преступления.
Подпишись на нас в Telegram.