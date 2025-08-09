Жителя Ростовской области взяли под стражу после смертельной поножовщины

Правоохранители быстро задержали подозреваемого после случившегося. Тогда же мужчину направили под стражу по решению суда. По части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») задержанному грозит от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без ограничения. Сейчас следователи выясняют детали преступления.