Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова — потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова — потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Смертельное ДТП произошло в субботу, около половины девятого утра на трассе «Таврида», вблизи села Горностаевка.

«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на велосипедиста 1957 года рождения, который двигался в попутном направлении по правой обочине. Велосипедиста порывом сильного ветра занесло на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Велосипедист погиб, уточнили в ГАИ. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.

Ранее на трассе Ялта — Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает севастопольская полиция.