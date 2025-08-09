Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на велосипедиста 1957 года рождения, который двигался в попутном направлении по правой обочине. Велосипедиста порывом сильного ветра занесло на проезжую часть», — говорится в сообщении.