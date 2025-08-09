Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Велосипедист погиб под колесами иномарки в Ленинском районе полуострова — потоком сильного ветра его занесло на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Смертельное ДТП произошло в субботу, около половины девятого утра на трассе «Таврида», вблизи села Горностаевка.
«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на велосипедиста 1957 года рождения, который двигался в попутном направлении по правой обочине. Велосипедиста порывом сильного ветра занесло на проезжую часть», — говорится в сообщении.
Велосипедист погиб, уточнили в ГАИ. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.
Ранее на трассе Ялта — Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает севастопольская полиция.