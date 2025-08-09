Ричмонд
Двух пожилых людей спасли из полыхающего дома в Ростове

В Ростове из-за замыкания горели частный дом и машина, спасли двух пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из полыхающего дома спасли двух пожилых людей, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел 7 августа в частном доме на улице 3-й в Пролетарском районе города. Предварительно, сначала после короткого замыкания загорелся холодильник, стоявший под навесом веранды. Потом огонь перешел на домашние вещи, автомобиль и на жилую постройку.

Спасателей вызвали очевидцы, заметившие густой дым. В итоге пожар потушили на 25 кв. метрах. Пенсионеров, успели безопасно вывести из дома, поэтому пострадавших не было.

Как уточнили в МЧС, на месте происшествия работали 18 человек, использовалось четыре единицы спецтехники. Теперь выясняются причины произошедшего.

