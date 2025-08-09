Двух пожилых людей спасли из полыхающего дома в Ростове

Пожар произошел 7 августа в частном доме на улице 3-й в Пролетарском районе города. Предварительно, сначала после короткого замыкания загорелся холодильник, стоявший под навесом веранды. Потом огонь перешел на домашние вещи, автомобиль и на жилую постройку.