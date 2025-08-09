Число пострадавших при взрыве на площадке «БСК» выросло до 38

Во время разгерметизации технологического трубопровода на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» пострадали 38 человек, 31 из них находится в больнице, трое — в реанимации, погибших нет, отчитался на своей странице в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, все пострадавшие сотрудники «незамедлительно получили первую медицинскую помощь» на месте происшествия, а затем их доставили «в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего тщательного обследования» и лечения.
Андрей Назаров подчеркнул, что глава региона Радий Хабиров находится в Стерлитамаке, посетил пострадавших в больнице и «держит ситуацию на личном контроле».
Премьер-министр сообщил, что в ликвидации последствий участвуют 134 человека и 42 единицы спецтехники. Полиция устанавливает причины разгермитизации, «учитывая, что давление было ниже рабочего». По его словам, министерство экологии республики по результатам отбора проб не зафиксировало превышений установленных нормативов по загрязняющим веществам.
Андрей Назаров сообщил, что сегодня провели первое заседание Комиссии по чрезвычайной ситуации, а завтра пройдет второе, в котором он лично примет участие. Премьер-министр считает, что к тому времени специалисты уже смогут установить причины произошедшего. Угрозы для окружающей среды нет, заявил он.