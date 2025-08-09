Число пострадавших при взрыве на площадке «БСК» выросло до 38

Во время разгерметизации технологического трубопровода на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» пострадали 38 человек, 31 из них находится в больнице, трое — в реанимации, погибших нет, отчитался на своей странице в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, все пострадавшие сотрудники «незамедлительно получили первую медицинскую помощь» на месте происшествия, а затем их доставили «в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего тщательного обследования» и лечения.