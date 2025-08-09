Следователи осмотрели место взрыва на заводе в Стерлитамаке

СК Башкирии продолжают работу на заводе, где утром 9 августа в одном из производственных комплексов прогремел взрыв. Следователи внимательно изучают место происшествия, опрашивают сотрудников завода, изымают всю соответствующую документацию. Напомним, что после проверки ведомство уже возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В следственном комитете также уточнили, что количество пострадавших уже увеличилось до 36 человек, 22 из них потребовалась госпитализация. Сейчас с ними работают врачи, также из Уфы прибыла бригада с реаниматологами, комбустиологом и офтальмологом. Создан оперативный штаб, который будет следить за ликвидацией последствий ЧП и оказанием всей необходимой помощи пострадавшим.
