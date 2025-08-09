Следователи осмотрели место взрыва на заводе в Стерлитамаке

В следственном комитете также уточнили, что количество пострадавших уже увеличилось до 36 человек, 22 из них потребовалась госпитализация. Сейчас с ними работают врачи, также из Уфы прибыла бригада с реаниматологами, комбустиологом и офтальмологом. Создан оперативный штаб, который будет следить за ликвидацией последствий ЧП и оказанием всей необходимой помощи пострадавшим.